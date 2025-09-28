清洗一輪又一輪　FBI為何總被特朗普盯上

中評社北京9月28日電／據新華社報導，美國總統特朗普27日指責聯邦調查局（FBI）在2021年“國會山騷亂”中扮演“煽動者”角色，在人群中“秘密安插”270多名特工，違反相關規定。同一天，美國媒體爆料，FBI似乎又展開了新一輪人事“清洗”，多名參與2020年弗洛伊德事件抗議活動的特工被解雇。



特朗普：FBI違規安插特工



特朗普27日在社交媒體“真實社交”上發文說：“我剛剛得知，FBI違反一切規章制度，在（2021年）1月6日‘騙局’發生之前和期間，在人群中秘密安插274名特工。這可與FBI（前）局長克里斯托弗·雷一直說的不同！沒錯，事實證明，FBI特工在1月6日的抗議活動中，扮演的角色可能是煽動者和造反者，但肯定不是‘執法人員’。”



特朗普要求FBI時任官員對此作出解釋。FBI方面暫未回應。



克里斯托弗·雷是特朗普在首個總統任期任命的FBI局長，他的前任詹姆斯·科米當時被特朗普炒掉。科米因調查特朗普競選團隊是否同俄羅斯合謀干預美國大選（即“通俄門”）而被遷怒，丟掉官職。



美國弗吉尼亞州東區聯邦地區法院的一個大陪審團25日決定，以“虛假陳述”和“妨礙國會程序”等罪名起訴科米。特朗普隨即在社交媒體上連發四帖慶祝，稱科米為“肮臟警察”和“卑鄙小人”。



雷同樣因參與涉及特朗普的一系列調查而得罪他，今年1月提前離職。在他任內，FBI參與調查並逮捕了“國會山騷亂”的參與者。



特朗普2020年競選總統連任失敗後，宣稱選舉存在“大規模舞弊”。2021年1月6日，大批特朗普支持者闖入國會，打斷參眾兩院認證民主黨人拜登贏得總統選舉的聯席會議。騷亂導致5人死亡、上百名警察受傷及數百萬美元財物損失。今年1月20日，特朗普上任首日簽署行政令，赦免約1500名“國會山騷亂”參與者，並為14名“國會山騷亂”參與者減刑。

