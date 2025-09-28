扎波羅熱核電站：已連續多日啟用備用電源

中評社香港9月28日電／扎波羅熱核電站27日在社交媒體上發布消息說，自9月23日起，該核電站已連續多日借助備用柴油發電機供電以維持運作，核電站目前柴油儲備充足，可以保證備用發電機長期自主運行。



消息說，目前扎波羅熱核電站依靠備用發電機供電，核電站處於可控狀態。其內部各個系統以及乏燃料池和反應堆的核燃料冷卻裝置工作正常。核電站工業區及周邊地區的輻射水平未出現異常。核電站工作人員正持續對設備運行進行監測。



據今日俄羅斯通訊社報導，烏軍23日的襲擊導致為扎波羅熱核電站供電的高壓輸電線路受損而停止供電，核電站啟動了備用柴油發電機。由於烏軍炮擊不斷，目前無法對受損輸電線路進行修復。



新華社報導，俄羅斯國家原子能公司首席執行官利哈喬夫26日對俄媒體表示，烏軍近期加劇了對扎波羅熱核電站地區的攻擊，這對核電站地區乃至歐洲國家安全構成威脅。他呼籲國際原子能機構關注烏軍的挑釁行動。



烏克蘭能源部長格林丘克則對媒體稱，俄方炮擊損壞了從烏克蘭能源系統向該核電站供電的唯一輸電線路。



針對扎波羅熱核電站最新情況，國際原子能機構在社交媒體發文說，該機構正與俄烏雙方展開聯繫，以盡快恢復核電站外供電設施運作。



扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站之一。2022年2月烏克蘭危機全面升級後，俄方控制了扎波羅熱核電站。此後，該核電站多次遭到炮擊或無人機攻擊，引發國際社會對其安全的擔憂。