意大利警方搗破當地歷來最大冒牌香煙製造廠
http://www.CRNTT.com
2025-09-28 16:53:55
中評社香港9月28日電／意大利警方搗破當地歷來最大規模的私煙製造廠，檢獲超過150公噸冒牌香煙，至少一人被捕。
香港電台報導，意大利警方表示，這間地下私煙廠位於羅馬東南的卡西諾鎮附近，佔地1600平方米，估計每日可生產超過700萬支香煙，年產量約27億支。
意大利財政部表示，估計工廠每年收入超過9億歐元，逃稅金額大約6億歐元。
