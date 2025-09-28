】 【打 印】 
意大利警方搗破當地歷來最大冒牌香煙製造廠
http://www.CRNTT.com   2025-09-28 16:53:55


　　中評社香港9月28日電／意大利警方搗破當地歷來最大規模的私煙製造廠，檢獲超過150公噸冒牌香煙，至少一人被捕。

　　香港電台報導，意大利警方表示，這間地下私煙廠位於羅馬東南的卡西諾鎮附近，佔地1600平方米，估計每日可生產超過700萬支香煙，年產量約27億支。

　　意大利財政部表示，估計工廠每年收入超過9億歐元，逃稅金額大約6億歐元。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：