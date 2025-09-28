韓國公開賽：國羽包攬混雙冠亞軍

中評社北京9月28日電／據人民網報導，北京時間9月28日，2025年韓國羽毛球公開賽迎來收官日，在混雙決賽的國羽“德比戰”中，馮彥哲／黃東萍戰勝隊友蔣振邦／魏雅欣，奪得冠軍。



韓國羽毛球公開賽是世界羽聯超級500賽事，國羽前兩周全主力連續出戰中國香港公開賽和中國大師賽，本站賽事部分頂尖選手選擇休整，導致男單、女單、男雙和女雙均早早失去了爭冠希望。但全主力出戰的混雙組表現強勢，頭號種子馮彥哲／黃東萍、二號種子蔣振邦／魏雅欣在各自半區脫穎而出，成功會師決賽，為國羽鎖定了冠亞軍。



這場混雙決賽，首局開始後雙方就展開激烈對攻，你來我往比分膠著，“鳳凰”組合把握住關鍵分機會，以25比23驚險拿下。第二局，“鳳凰”組合攻防兩端都表現得非常穩健，“丫邦”組合反而失誤增多，最終前者以21比11鎖定勝局，奪得兩人的本賽季第五冠。



賽後，蔣振邦／魏雅欣表示，對首局的發揮感到滿意，落後的時候也能打出一些想要的效果，但在第二局顯得比較被動。這幾站比賽打下來，還是取得了不小進步，他倆也在不斷調整和提升自己的表現。“接下來，我們會努力把短板補強，無論是節奏的把控，還是關鍵分的處理，都會一步步改善。”



馮彥哲／黃東萍則表示，兩人前半段調動得不夠理想，沒有完全進入狀態，關鍵分階段也出現了連續丟分的情況。但在後半段被隊友逼著把想贏的欲望調動出來，在細節方面處理得更好，最終頂住壓力拿下勝利。“贏球能帶來信心，但不能迷失自己，還是要在訓練中繼續‘折磨自己’，才能一步步變得更強。”



其他單項，東道主韓國隊表現亮眼，金慧貞／孔熙容、金元浩／徐承宰分別奪得女雙、男雙冠軍，安洗瑩獲得女單亞軍。女單冠軍被日本選手山口茜奪得，印尼選手喬納坦將男單冠軍收入囊中。