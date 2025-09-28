黎巴嫩真主黨重申拒絕解除武裝

中評社香港9月28日電／黎巴嫩真主黨27日在黎首都貝魯特南郊舉行集會，紀念去年在以色列空襲中遇難的多名高級指揮官，並表示絕不會離開戰場或解除武裝。



新華社報導，黎巴嫩真主黨領導人納伊姆·卡西姆在集會上對數千名支持者表示：“我們依然堅定不移，隨時準備犧牲；我們不會離開戰場，也不會放下武器。”



去年9月27日，以軍對貝魯特發動空襲，導致時任真主黨領導人納斯魯拉死亡。曾被視為納斯魯拉繼任者的薩菲丁也於去年10月死於以軍空襲中。



卡西姆說，以色列針對真主黨高層的定點清除行動未能削弱該組織戰鬥力。真主黨在失去指揮官後迅速補位、重組架構，持續對以方施壓，直至黎以停火協議於去年11月底生效。



本月5日，黎巴嫩內閣批准了由軍方提出的解除真主黨武裝的方案。該舉措進一步加劇了黎巴嫩國內政治分歧，引發外界對局勢不穩的擔憂。對此，卡西姆重申拒絕接受這一安排，強調該組織的武器庫是保衛黎巴嫩抵禦以色列的“必要力量”。



根據黎以停火協議，以軍應在60天內、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。之後，以方指責黎方未全面執行停火協議，將撤軍期限延長至2月18日。期限到期後，以軍又以保護以色列北部居民為由，稱將“無限期”駐扎在黎南部5個據點。黎巴嫩則要求以色列全面撤出黎被占領土。