美國北卡羅來納州發生槍擊致3死8傷

中評社北京9月28日電／據新華社報導，據美國媒體報導，美國北卡羅來納州紹斯波特市一家酒吧27日晚遭槍擊，造成至少3人死亡、8人受傷。



美國廣播公司援引紹斯波特市發言人的話報導，案發當晚一名槍手從一艘漁船上向這家露天酒吧內的人群開槍。這艘漁船隨後沿內陸水道逃離。



當地警方正在展開調查。



另據哥倫比亞廣播公司報導，紹斯波特市官員在社交媒體發表聲明說，他們接到報告稱該市發生槍擊事件，尚不知死傷人數。該市官員提醒居民遠離事發地。