【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國北卡羅來納州發生槍擊致3死8傷
http://www.CRNTT.com
2025-09-28 17:10:54
中評社北京9月28日電／據新華社報導，據美國媒體報導，美國北卡羅來納州紹斯波特市一家酒吧27日晚遭槍擊，造成至少3人死亡、8人受傷。
美國廣播公司援引紹斯波特市發言人的話報導，案發當晚一名槍手從一艘漁船上向這家露天酒吧內的人群開槍。這艘漁船隨後沿內陸水道逃離。
當地警方正在展開調查。
另據哥倫比亞廣播公司報導，紹斯波特市官員在社交媒體發表聲明說，他們接到報告稱該市發生槍擊事件，尚不知死傷人數。該市官員提醒居民遠離事發地。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美達拉斯移民拘留設施遭槍擊 至少3人死傷
(2025-09-25 11:10:50)
刺殺柯克嫌疑人拒絕配合調查
(2025-09-15 17:00:03)
柯克案緝凶鬧烏龍 美FBI局長陷輿論漩渦
(2025-09-15 12:43:45)
160米外開槍 美官員公布柯克案更多細節
(2025-09-12 18:35:49)
美國海軍學院發生槍擊致1人受傷
(2025-09-12 12:30:26)
美國科羅拉多州發生校園槍擊案致1死2傷
(2025-09-11 15:41:51)