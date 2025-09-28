建“無人機牆”　北約與俄正面交鋒？

中評社北京9月28日電／歐盟多國以及北約、烏克蘭代表近日召開會議，同意在歐盟與烏克蘭、俄羅斯的邊界打造“無人機牆”。北約同時稱，將強化在波羅的海地區的軍事存在。



俄羅斯方面強硬回應，稱“歐洲從未如此接近第三次世界大戰”，俄方將“堅決回應”對俄侵略。



新華社報導，專家解讀，俄歐圍繞無人機事件的對峙持續升級，引發外界對北約歐洲國家與俄羅斯發生正面交鋒、導致俄烏衝突進一步外溢的擔憂，加之美國特朗普政府立場近期出現反覆，俄烏局勢短期內難以從“衝突”轉向“調解”軌道。



築“牆”補漏洞？歐洲作何考量



丹麥國防部27日稱，26日夜間至27日丹麥多處國防設施附近發現無人機。北約發表聲明說，為應對無人機“入侵”丹麥，將強化在波羅的海地區軍事存在。德國官員同日表示，德國部分地區無人機活動有所增加，德國將採取防衛措施。



針對持續發酵的無人機事件，歐盟負責防務的高級官員庫比柳斯26日與波蘭、丹麥、保加利亞、立陶宛等歐盟國家防長及烏克蘭、北約代表召開視頻會議，與會方同意在歐盟與烏克蘭、俄羅斯邊界打造“無人機牆”。



庫比柳斯說，“無人機牆”將具備先進偵察、追蹤和攔截功能，並作為歐盟東翼監測機制的一部分，“具體概念和技術路線圖”將隨後敲定。與會的烏克蘭防長傑尼斯·什梅加爾表示，烏方願意參與打造“無人機牆”。



《政治報·歐洲版》網站刊文說，歐盟建立“無人機牆”的想法最早于2024年提出。本月波蘭遭大批無人機“入侵”後，這一想法得到進一步發展。

