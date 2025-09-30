逗貓摸魚　兩岸記者赴潭柘寺感受古刹魅力

兩岸記者參觀潭柘寺（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）初秋時節，天高氣清，恰是登高訪古時。國務院台辦新聞局、北京市台辦、中國記協台港澳部組織台灣在京駐點記者及部分中央媒體、香港媒體記者赴京西門頭溝開展以“濃情話中秋 京西文化行”為主題的聯合採訪活動，28日下午打卡潭柘寺。



潭柘寺始建於西晉永嘉元年（公元307年）的梵宇，初名“嘉福寺”，是北京地區最古老的佛教寺院之一，距今已有1700多年的歷史。漫步其間，仿佛每一步都踩在層層叠叠的時光頁岩上，能清晰感受到歷史縱深。



潭柘寺以“古”聞名，寺內眾多冠蓋如雲的千年古樹便是歷史活化石。這些樹木歷經千年，與古刹同呼吸共命運，見證著滄海桑田與時代變遷。



在千年銀杏“帝王樹”前，記者們聆聽了這棵樹與王朝興衰的神秘傳說。“帝王樹”樹幹粗壯，需數人合抱；深褐色樹皮溝壑縱橫，藏著萬千往昔舊事。講解員介紹，清朝每一位皇帝登基，“帝王樹”的根須旁都會悄然生出一株新幹，相伴生長；而每逢帝星隕落，便會有一支巨大的枝幹轟然折斷，這也是其得名由來。雖然傳說真偽難辨，卻為這古樹平添了一抹神秘宿命感。



潭柘寺的古樹遠不止這一株。去往毗盧閣的石階旁，斜斜地生著一株千年古玉蘭，名“二喬玉蘭”。雖已過花期，但其枝幹之虬勁，姿態之優雅，亦非凡品。駐足“二喬”前，記者們暢想著滿樹花開的絢麗風姿。

