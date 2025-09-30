兩岸記者打卡檀谷商圈　種草能吃火鍋的影院

兩岸記者來到檀谷商圈，見證舊城改造和文旅創新發展成果（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）可以邊吃火鍋邊觀影的影院，每到晚上就會變身酒吧的書店，能帶寵物進入的餐廳……京西新地標檀谷商圈潮店雲集，巧思無數。



國務院台辦新聞局、北京市台辦、中國記協台港澳部日前組織台灣在京駐點記者及部分中央媒體、香港媒體記者赴門頭溝開展以“濃情話中秋 京西文化行”為主題的聯合採訪活動，28日下午來到檀谷商圈，見證舊城改造和文旅創新發展成果。



在檀谷商圈眾多創新業態中，一家可以一邊看電影一邊吃火鍋的影院，引起記者一行濃厚興趣。



這家名為“三克映畫”的影院位於一棟獨棟小樓內。記者一行穿過一層餐廳，來到二層影廳。記者看到，二層走廊復刻了電影《忠犬八公的故事》裡小鎮火車站站台場景，讓等待電影開場的時間也可置身於光影之中。



據介紹，火鍋放映廳是影院中一個中等規模影廳，顧客可從多個網絡售票平台買好火鍋廳的電影票，到店後再現場購買火鍋套餐。



影廳內，階梯式觀影座席分為三排，每排布置了三張寬大餐桌，可滿足一家三口同時用餐。電影開始前，工作人員會將火鍋套餐食材擺好，在桌邊備上滿滿一壺補充湯底。場燈暗下，影片開始，每個座位上都有小夜燈足夠照亮眼前食材。

