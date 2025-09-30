兩岸記者訪戒台寺　乾隆鐘愛的古松今安在

28日下午來到戒台寺參觀（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）“潭柘以泉勝，戒台以松名”。國務院台辦新聞局、北京市台辦、中國記協台港澳部日前組織台灣在京駐點記者及部分中央媒體、香港媒體記者赴門頭溝開展以“濃情話中秋 京西文化行”為主題的聯合採訪活動，28日下午來到戒台寺，在松濤聲里感受跨越千年的自然與人文對話。



記者一行抵達時已臨近寺院閉門時間，寺院內人跡稀少，更顯清幽古朴。下車後，首先映入眼簾的是三扇高起的朱紅大門，拾級而上，跨門而入，仿佛置身一個放大的盆景園，每株古松都以其獨特姿態展示著歲月痕跡。



巍然屹立在戒壇院山門前的九龍松，是戒台寺當之無愧的“松王”。記者們在此駐足、凝望、拍照。據介紹，這棵白皮松種植於唐武德年間，距今已有超過1300年歷史。它高達18米，主幹直徑約2.2米，奇特的是樹的主幹里直接伸出的枝條正好九枝。作為北京最美“十大樹王”之一，九龍松不僅是北京，也是我國和世界上“古白皮松之最”。



記者看到，九龍松白色表皮上遍布褐色斑點，像是斑駁龍鱗，九條白色大幹組成鬱鬱葱葱的綠冠。遠觀之，九龍松宛如九條神龍騰空而起，張牙舞爪地撲向天空，日夜守護著戒壇。



另一棵名松——活動松因與清乾隆皇帝的淵源，有不少有趣故事傳世。講解員向記者介紹，活動松植於元代，高達25米，是元代住持僧月泉高僧手植。活動松的特點是“引一枝而全身發”——人們用手牽動其任何一枝，它全身的枝幹都會搖動起來。這一奇特的自然現象引起了乾隆皇帝的濃厚興趣。乾隆皇帝每次到戒台寺，都要搖動活動松，以此取樂遊戲。乾隆二十九年（公元1764年），乾隆皇帝正式為這棵奇松題名“活動松”，並先後三次為它題詩。

