敘情誼促溝通　中國記協邀港澳記者慶中秋

中國記協台港澳工作部舉辦港澳媒體駐京記者中秋聯誼會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月29日電（記者 陳思遠）中秋漸近，秋陽透過玻璃窗灑進室內，暖意與佳節的期盼交織升溫。9月28日上午，中國記協記者書吧內早已布置得溫馨雅致，中國記協台港澳工作部在此精心舉辦中秋聯誼活動，誠邀港澳媒體駐京記者齊聚一堂，在茶香與笑語中暢敘工作情誼，共話傳統佳節的美好寓意。



書吧內，記協工作人員提前忙碌起來，將精致的蛋糕、醇香的咖啡與新鮮的水果一一擺放上桌，為到場的記者們備好暖心茶點。隨著港澳媒體記者陸續抵達，問候聲此起彼伏，大家互相道賀，送上對國慶、中秋雙節的美好祝福，書吧內瞬間充滿了熱鬧的節日氣息。



聯誼活動期間，中國記協台港澳工作部主任沈毅兵向長期支持記協台港澳工作的記者們表達感謝，提及今年以來記協精心組織的多場交流採訪活動，每一場都得到了記者們的踴躍參與，大家的熱情與專業為活動增色不少。同時，沈毅兵向在場記者送上了誠摯的節日祝福，他表示，中秋佳節本就是象徵團圓與團結的日子，希望借此機會讓大家感受到家的溫暖。此外，他也主動邀請記者們暢所欲言，圍繞記協工作的優化方向、未來活動的策劃思路提出建議，為記者們搭建起一個坦誠交流、互相學習的平台。



中國記協台港澳工作部的工作人員針對港澳台記者的採訪證件辦理流程作出瞭解答；在談及與港澳台僑新聞組織、新聞工作者的互訪交流計劃時，工作人員分享了過往的交流經驗，期待未來能開展更多形式多樣、內容豐富的互動活動。此外，圍繞港澳台在京記者的日常服務保障工作，工作人員認真傾聽記者們的需求與建議，承諾將進一步優化服務細節，為大家在京開展工作提供更便利的條件。



整場交流氛圍融洽，記者們表示，這樣的聯誼活動既拉近了彼此距離，也讓大家感受到了記協的貼心關懷。

