赴京西文化之約　兩岸記者共迎中秋佳節

9月28日－29日，國務院台辦新聞局、北京市台辦、中國記協台港澳部組織台灣在京駐點記者及部分中央媒體、香港媒體記者赴京西福地門頭溝開展以“濃情話中秋 京西文化行”為主題的聯合採訪交流活動。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）天高雲淡，秋風颯爽。時值中華民族傳統佳節——中秋將至，9月28日－29日，國務院台辦新聞局、北京市台辦、中國記協台港澳部組織台灣在京駐點記者及部分中央媒體、香港媒體記者赴京西福地門頭溝開展以“濃情話中秋 京西文化行”為主題的聯合採訪交流活動。



“先有潭柘寺，後有北京城。”28日下午，兩岸記者一行首站來到門頭溝熱門打卡地潭柘寺，感受千年古刹的獨特魅力。潭柘寺以“古”聞名，寺內冠蓋如雲的千年古樹林立：在千年銀杏“帝王樹”前，記者們聆聽了這棵樹與王朝興衰的神秘傳說；在古玉蘭“二喬”前，記者們暢想著滿樹花開的絢麗風姿；在亭亭如蓋的婆羅樹前，記者們細細觀賞形如手掌的綠葉……這些樹木歷經千年，與古刹同呼吸共命運，見證著滄海桑田與時代變遷。



與潭柘寺一山之隔處，坐落著另一座古刹——戒台寺。不同於潭柘寺的香火鼎盛，戒台寺更顯清幽古朴，如一位隱世高僧在燕山餘脈中靜默修行。戒台寺的聲名，首在戒壇，次在古松。記者一行由外及內觀賞，形態各異的千年古松盡收眼底。在最負盛名的“九龍松”前，記者紛紛駐足拍照。這棵植於遼代的古松，九條碩大的枝幹宛若九條銀龍，拔地而起，盤旋騰空，撐開一柄遮天巨傘；樹皮斑駁如龍鱗，在秋陽下閃著銀灰色的光。



穿過天王殿，記者們直奔戒台寺核心——漢白玉砌成的戒壇大殿。殿內，三層蓮花座的石砌戒壇在幽暗光線下泛著溫潤光澤。記者們在講解員的描述中，依稀能想見當年高僧大德在此傳授戒律的盛大場面，對於兩岸一脈相承的佛教文化有了更深體悟。



從潭柘寺驅車15分鐘，便可抵達極具潮流感的商業中心——檀谷商圈。古意與現代在門頭溝碰撞，卻毫不違和、相互成就。

