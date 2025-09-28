王毅同朝鮮外相崔善姬會談

中評社北京9月28日電／9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同朝鮮外相崔善姬舉行會談。



新華社報導，王毅表示，中朝兩國是山水相連的友好鄰邦。兩黨兩國老一輩領導人親手締造、精心培育的中朝傳統友誼是雙方共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。本月初，習近平總書記同金正恩總書記舉行歷史性會晤並達成重要共識，為中朝關係發展指明了方向，規劃了藍圖。我們的職責就是貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，密切交往合作，更好增進兩國人民福祉，共同促進地區和平與發展。



王毅介紹了中國國內形勢，表示中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中朝同為共產黨領導的社會主義國家，有著共同理想信念和奮鬥目標。雙方可加強治國理政經驗交流，助力各自社會主義事業發展。



王毅說，當前國際形勢變亂交織，強權霸凌行徑危害深重。中方讚賞朝方堅定支持中方核心利益和重大關切，支持習近平總書記提出的構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，願同朝方在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益和國際公平正義。



崔善姬表示，不久前舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動充分彰顯了中國的歷史功績、綜合國力和國際地位。兩黨兩國最高領導人舉行的歷史性會晤為雙方深化以社會主義為核心的朝中關係提供了戰略引領和強勁動力。金正恩總書記指出，無論世界如何變化，朝中兩國人民之間的友好感情不會改變。不斷深化和發展朝中關係是朝方的堅定立場。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作，推動朝中關係向新的更高水平發展。習近平總書記倡導的人類命運共同體理念和系列全球倡議特別是最新提出的全球治理倡議，是中國對推動構建多極世界的重要貢獻，朝方積極支持，願同中方密切多邊協作，共同抵制單邊主義和強權政治，推動建立更加公平公正的世界格局。朝方祝願中國人民在中國共產黨領導下團結奮鬥，取得更大的成就。



雙方還就共同關心的問題深入交換意見。