中評觀察：從東莞台博會看兩岸融合前景

2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會本月舉行（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）2025年第十六屆東莞台灣名品博覽會（下稱“台博會”）本月圓滿舉行。本屆展會規模創新高，在經貿交流、文化融合、青年互動等多方面創佳績。中評社記者現場觀察，已有十六年歷史的東莞台博會，在自身逐漸成長、成果愈加豐碩的同時，也從相當角度反映了兩岸融合及台商台企台胞在大陸的發展前景。



首先，兩岸交流合作愈加深入鞏固。



自2010年創辦以來，東莞台博會已成功舉辦十六屆，規模不斷擴大，影響力持續攀升，已成為兩岸規模最大的經貿交流活動，也是最具有全國影響力的台資企業產品展銷平台。台博會不僅是台商開拓內銷市場、展示前沿技術的“窗口”，更成為深化兩岸產業對接、人文交流的“紐帶”。



本屆展會吸引海峽兩岸客商踴躍參展，設8大主題館、25個省（市）專館，參展企業超670家，展位超1880個，規模再創歷史新高。台博會的交流合作之深入，既表現為大陸25個省市、島內22個縣市及港澳地區的展商構建的多元產業生態圈，也體現在本屆展會為東南亞台商首設的“亞洲台商主題館”帶來的“兩岸+東南亞”橋樑合作效應。



“亞洲台商主題館”吸引來自印度、馬來西亞、泰國、越南等國家和地區的10多家實力台企加盟參展，集中展示了台企的新能源材料、裝備製造零配件、電子信息、生物科技、跨境電商服務等特色產業技術與大陸的智能製造、市場渠道。不少參展商在接受中評社記者訪問時都表示，看好台博會平台，期望通過參展獲更多機遇開拓市場。