四海同心承聖道，兩岸禮樂啟新章

祭孔大典活動現場（中評社 王若菡攝） 中評社北京9月29日電／9月28日早上7點30分，北京海淀區溫泉鎮白家疃廣場，由北京四海海孔子書院主辦，台灣三一寰宇文化協會、台灣一帶一路經貿發展協會等協辦，以及兩岸民間文教團體、商界、學界和高校留學生等共同參與的兩岸共祭至聖先師孔子2576年誕辰典禮在一首《夫子頌》中拉開序幕。



祭孔典禮聲韵悠揚，傳遞儒家“修身齊家治國平天下”的濟世情懷。此次典禮在服裝、祭品、配樂上均體現“創造性轉化”：禮生漢服以黑紅黃三色寓五行之理，主祭官服飾則取“中庸之道”之意，簡潔得體；祭品棄用古禮“太牢”，改以時令五穀、鮮果，彰顯“天人合一”的生態智慧；配樂採用交響樂改編的《詩經·清廟》《論語·各言爾志》等曲目，歌詞融入《論語》中的名句“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，咏而歸”，讓千年經典與現代音樂交融共生。



“今年的祭孔大典是為紀念至聖先師孔子2576年誕辰。”四海孔子書院院長馮哲表示，“我們以土、棉、麻、鹽、米等自然作物獻祭，為表達天地對我們的生養之恩，並在平和雅正的樂曲中，以雩舞的生意、武舞的奮發、佾舞的柔順，表達親師對我們智慧啟發的感懷”



典禮中，三支特色舞蹈成為亮點，以不同形式詮釋儒家思想精髓。



雩舞者著明黃漢服，動作如春風拂柳，暗合“敬天法祖”的哲思。來自北京市四海孔子書院的學生表示：“排練時，老師讓我們想象自己是在向天地、向先師訴說心聲。”



武舞者身穿紅衣，持棍棒而舞，以“止戈為武”詮釋儒家仁愛思想。“孔子主張‘射不主皮’，舞棍不是為爭勝，而是學先師以禮化人。每一次揮舞棍棒，都提醒自己心懷敬畏。”



佾舞舞者身著素白霓裳，步伐優雅如雲鶴翔集，再現《禮記·禮運》中“大樂與天地同和，大禮與天地同節”的莊嚴氣象；一位觀禮的台灣學者凝視舞隊，輕聲感慨：“今日見師生以如此莊重之姿行禮，才懂何為中華文化源遠流長，博大精深。”

