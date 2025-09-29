快評：科學理性是洞察台灣民意的鑰匙

中評社快評/中評智庫基金會、《中國評論》月刊不久前在廈門大學台灣研究院舉辦以“大陸涉台研究的現狀、挑戰與前瞻”為主題的思想者論壇。論壇整理稿全文已刊於《中國評論》月刊332期。大陸涉台研究領域有代表性的專家學者不約而同地指向一個核心命題：唯有堅持科學、理性的研究方法，才能真正穿透台灣社會的迷霧，把握台灣複雜的民情民意變化。這一共識，在台海局勢波譎雲詭的當下，具有迫切的現實意義。



正如廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深教授尖銳指出，當前大陸有些涉台研究存在“立場先行”的傾向——研究者常以大陸視角強行解讀台灣社會，甚至“帶著強烈情緒”分析問題。這是要防止或引起注意的問題，否則可能導致誤判和誤導。



的確，真正的涉台研究，必須回歸科學本質。正如中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申所說，台灣研究需打破學科壁壘——政治經濟交織、歷史現實互構；南京大學台灣研究所所長劉相平則強調，要從中華民族復興高度審視台灣問題，避免被短期事件牽制。



兩岸關係的本質並非抽象的意識形態對抗，而是具體治理能力的較量。唯有以科學為舟、理性為槳，才能穿越認知迷霧，把握台灣的政治發展脈博和社情意變變化。當研究真正紮根現實，智庫才能提出有建設性的意見和建設，為民族復興鋪設堅實路基。

