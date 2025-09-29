駐港部隊與各界代表瞻仰抗日英烈紀念碑

左圖：中國人民解放軍駐香港部隊官兵和香港各界代表昨日赴香港新界烏蛟騰抗日英烈紀念碑開展瞻仰活動。 右圖：有參與瞻仰活動的學生獻上手中的鮮花，緬懷在抗日戰爭時期英勇犧牲的革命先烈。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月29日電／據大公網報導，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。為弘揚偉大抗戰精神，中國人民解放軍駐香港部隊官兵和香港各界代表昨日赴香港新界烏蛟騰抗日英烈紀念碑開展瞻仰活動，深切緬懷在抗日戰爭時期英勇犧牲的革命先烈。



天地英雄氣，千秋尚凜然。烈士紀念園里，抗日英烈紀念碑巍然矗立，現場靜穆莊嚴。200多名駐港部隊官兵和香港各界代表手持鮮花列隊肅立。參加活動的駐港部隊官兵紛紛表示，要學習革命先烈不懼艱險、不怕犧牲的精神品質，在賡續傳承紅色血脈中不斷提升有效履行香港防務的能力素質，堅決維護國家主權和香港長期繁榮穩定。＼大公報記者 黃釔淼



9時30分，敬獻花籃儀式正式開始。全場高唱國歌，然後向抗日英烈默哀。隨後，駐香港部隊12名儀仗禮兵邁著莊重整齊的步伐，抬起花籃緩步前行，將花籃敬放在抗日英烈紀念碑前。以駐港部隊、香港特區政府、東江縱隊港九獨立大隊老戰士、烏蛟騰村村民、香港中小學校師生名義敬獻的花籃一字排開，紅色緞帶上書寫著“抗日英烈永垂不朽”。各界代表走到紀念碑前，仔細整理花籃緞帶，在花籃前駐足凝視。全體人員依次走到紀念碑前，獻上手中的鮮花，緩步繞行並瞻仰抗日英烈紀念碑。



儀式結束後，原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長、現年90歲高齡的林珍接受傳媒採訪表示，紀念碑的建立一開始是在民間、由烈士的遺屬們一起來建議的，但是經過這麼多年，我們全港的人民，還有特區政府，一起把整個烈士紀念園建設得更加莊嚴、完整。今天來到這里，也是安慰我們的烈士，讓他們知道他們的犧牲所換來的勝利，和我們整個民族站在一起，也和全世界愛好和平的人民永遠站在一起。



培僑中學的中學生代表參加活動。張同學說，參加活動後，更加明白和平得來不易。作為香港的新青年，一定要銘記歷史，珍愛和平，不要忘記先輩作出的犧牲。



參與學生：學習堅毅精神



匡同學則對解放軍戰士的風采印象深刻，希望回校後能和同學共同學習他們堅毅的精神。

