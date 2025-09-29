港各界促伊珠麗不得干預香港事務

連日來有大批市民到美領館外示威，譴責伊珠麗與亂港分子勾連。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月29日電／據大公網報導，美國新任駐港總領事伊珠麗來港後，被揭發邀請陳方安生等反中亂港分子出席活動，事件引起各界的強烈關注和高度警惕，質疑此人是否還想重操亂港“舊業”、破壞香港來之不易的繁榮穩定。



香港社會各界呼籲伊珠麗做好領事的職務，以中美關係發展大局為重，不要損人不利己，得不償失。



眾所周知，伊珠麗並非普通的外交官，長期以來被冠以“顔色革命推手”之名，在沙特、黎巴嫩、伊拉克等地“活動”不斷。數年前獲調任香港擔任“政治領事”，與反中亂港勢力保持密切聯繫。2019年8月，她被《大公報》揭發在金鐘一間酒店與反中亂港分子黃之鋒、羅冠聰等人秘密接觸。



外交部駐港公署特派員崔建春23日接受美國新任駐港總領事伊珠麗到任拜會時，敦促美方取消對港制裁，要求伊珠麗總領事以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政，為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用。伊珠麗表示，她將帶領美駐港總領館推進積極議程，推動美港交流合作。



甫上任即與亂港分子會面



連日來，多名政界人士批評伊珠麗與反中亂港分子高調會面，其用心和意圖令人質疑，敦促美國駐港機構及其人員必須嚴格遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止一切干預香港事務、破壞中國主權與安全的行徑。



全國人大常委會委員李慧琼批評，伊珠麗2019年在任香港美領館政治部主管時，就被揭發與多名反中亂港頭目在酒店密會，被指有“煽風點火、推波助瀾”之嫌。如今，她一上任再度公開聯繫相關人士，顯然難以令人相信此舉純屬一般外交活動。這種行徑既不符合外交官的職責，更容易被視為別有用心的政治操作。

