多國執政聯盟內耗嚴重

中評社北京9月29日電／據大公網報導，從德國、西班牙，到荷蘭、比利時，歐洲大陸的執政聯盟內部分歧已愈發嚴重。



德國總理默茨所在的聯盟黨由基民盟和基社盟組成，與中左翼社民黨此前簽署聯合執政協議，組成執政聯盟。而最近，該執政聯盟已出現裂痕。德國領導層在是否要放慢再生能源的擴張上出現分歧。默茨支持基民盟經濟部長賴歇，認為應“略微降低擴張目標”。社民黨籍財政部長克林拜爾則表示反對，認為應“不受限制地繼續擴張”。



事實上，德國執政聯盟的內部分歧早在此前就有跡象。5月6日，德國聯邦議院舉行總理選舉投票。而作為聯盟黨總理候選人的默茨歷經兩輪投票才成功當選總理。分析認為，默茨未能在首輪投票中勝出，正反映出聯盟黨和社民黨組成的執政聯盟內部存在明顯分歧，執政聯盟的施政前景本就不樂觀。另外，遭到德國政壇排斥的極右翼德國選擇黨已成為主要反對黨，為本就存在分歧的政治格局再添不確定性。



歐洲其他國家同樣面臨政治分裂的問題，西班牙首相桑切斯領導的執政聯盟不得不與加泰羅尼亞的分離主義政黨結盟，以確保對國會的控制權；荷蘭首相斯霍夫挺過了8月的不信任投票，但將在下個月面臨提前選舉；比利時在去年6月舉行了議會選舉，但直到今年1月才達成聯合政府的協議。相比而言，意大利似乎在歐洲主要國家中是一個“異類”，梅洛尼成為自2011年貝盧斯科尼辭職以來任職時間最長的總理。但梅洛尼政府仍受到執政聯盟內部分歧、債務負擔以及議會的限制。