政治碎片化加劇　歐洲施政舉步維艱

中評社北京9月29日電／據大公網報導，繼7月的不信任投票之後，歐洲議會計劃在10月初對歐盟委員會主席馮德萊恩再一次進行不信任投票。極右翼和左翼黨團分別提出了針對馮德萊恩的不信任動議，反映了歐盟內部政治分裂的加劇。外界認為，歐盟內部的分裂及政治碎片化趨勢加強，導致歐洲政府施政難度增加。



不信任動議由極右翼的“歐洲愛國者”黨團和左翼黨團提出。這種情況在歐洲議會中是前所未有的，馮德萊恩兩個月前才剛挺過一次不信任投票。



據法國《回聲報》報導，歐洲政治格局的特色是民粹主義政黨普遍迅速崛起，同時呈現出高度的黨派政治碎片化。在歐盟層面也可以看到類似情況。《紐約時報》指出，歐洲國家正面臨傳統上占主導地位的中左和中右派主流政黨及聯盟的瓦解。對這些黨派的支持已經碎裂成新的右翼和左翼政黨，還有其他一些不太容易界定意識形態成分的派別。在歐洲國家中，對某一政黨有強烈認同感或是屬於某一黨派的人口比例急劇下降，歐洲多國組成內閣需要的時間越來越長。同時有許多新的政黨進入歐洲議會，歐盟達成一致的可能性也有所降低。



《紐約時報》分析稱，“巨大的結構性力量推動了整個西方政治的碎片化。”在經濟層面，中產和工薪階層收入停滯不前、不平等現象加劇，還有2008年國際金融危機引發的憤怒成為導火索；在文化層面，則是移民問題上的衝突、民族主義等。



這種政治碎片化導致政府施政難度增加，許多國家面臨預算緊張、管理不力等問題。《華爾街日報》此前報導稱，歐洲政治碎片化和多極化束縛了多國領導人的手腳，他們只能在左翼和右翼政黨之間組成笨拙的聯盟來進行治理。即使在一些基本問題上，政府也很難找到共同點，更不用說在處理移民、俄烏衝突和經濟停滯等棘手問題上了。