富權：黃曙光辭職是否與黃珊珊有關聯？

中評社香港9月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：黃曙光辭職是否與黃珊珊有關聯？以下為文章內容。



主責潛艦製造的黃曙光辭去“國安會”之職，昨日獲“總統府”正式獲賴清德批准。黃曙光自任職海軍司令起，即為原型艦“海鯤號”合約設計、細部設計到造艦的核心人物。而預計十一月交艦的“海鯤號”尚在海測階段，而且還未進行潛航測試，黃曙光此時堅持掛冠而去，是否影響“潛艦『國』造”？值得嚴密觀察。雖然說“死了張屠夫，不吃渾毛豬”，但畢竟潛艦專業軍官出身的黃曙光，於二零一六年晉升海軍上將司令後，即為剛萌芽階段的“潛艦『國』造”工作重要主導者，先是完成了潛艦原型艦合約設計、細部設計，為二零二零年開工的“海鯤號”奠定基礎，並於二零二一年六月退伍後，旋即在同年九月接任“國安會”諮詢委員、“總統府”“潛艦『國』造”“專案小組”召集人，並成為“海鯤號”二零二三年九月下水暨命名的重要見證人。如今卻連“海鯤號”都尚未進行潛航測試，更遑論餘下七艘“海鯤級”柴油發電潛艇的製造。



台灣當局於二零一四年提出“潛艦『國』造”計劃，二零一六年由蔡英文“政府”正式編列預算啟動，被認為是其任內最重要的“國防”戰略之一，除了提升台灣海上作戰能力，也是台灣得以突破國際對台軍售限制、推動國防自主和升級國防產業的手段。因而將此定位為海軍發展“不對稱戰力”的重要裝備，除了遭對岸解放軍攻擊，可用於阻截敵方，避免台灣周邊海域被封鎖之外，也因為該計劃從設計到建造，與歐美、韓國等多國合作而取得關鍵技術和零件，突破了過往國際對台軍售限制。因而有分析指此模式可能複製於製造其他武器，具有戰略效果。



黃曙光自就任海軍司令以來，便由蔡英文委任為“潛艦『國』造”計劃的重要執行人，而被軍中暱稱為“潛艦『國』造舵手”或“自製防禦潛艦之父”，是“潛艦『國』造”最關鍵的執行人。而由於潛艦建案期程長，黃曙光任期有限，因此規畫培養時任海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將為“潛艦『國』造”全案的接班人。



不過，在一些“台派”人士的眼中，黃曙光是個不可信的人物，其中很大的原因就是黃曙光不但是系出於中國國民黨陣營及“外省人”，是“根正苗藍”的軍人，他的妹妹黃珊珊還是民進黨心頭大患柯文哲在台北市長任內的副手。因而經常被質疑。但並非是懷疑他對民進黨當局的“忠誠度”，而是從“貪污瀆職”方面入手，並因此而爆發官司。為此，他曾在二零二四年大選後，“海鯤號”進行泊港測試最後階段時，辭去“總統府潛艦『國』造專案小組”召集人，並在個人聲明中提到“身心俱疲”，但也強調無關他人、無關任何政治因素，並將以民間人士身分，協助“台船”、海軍造艦提供各項諮詢參考。而在賴清德上台後，決定挽留黃曙光，並繼續任命其為“國安會”諮詢委員，專責“潛艇『國』造”工作。而在當今“海鯤號”正在進行海測，即將進行潛測的關鍵時刻，黃曙光再次提出辭職，雖然據說賴清德有透過他人進行挽留，但最後還是批准他的辭呈，因而這個“挽留”姿態，可能是“做個樣子”的。

