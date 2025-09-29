粵港澳三地中秋美食節同步啟動

中評社北京9月29日電／據新華社報導，2025深港澳步行街中秋美食薈活動27日在深圳羅湖東門老街、香港油尖旺廟街、澳門官也街隔空“香”遇，同步啟動。持續10天的中秋美食薈活動包括各地特色美食品嘗、經典非遺手作體驗、文旅項目觀展等環節，為遊客的國慶中秋假期再添“打卡”目的地。



活動期間，深港澳三地聯合推出“暢游深港澳通行證”，發動數百個商家在線發放專屬消費優惠券，推動文化、旅遊、商業領域的深度融合，為促進粵港澳大灣區協同發展注入了新動力。



作為本次活動的主會場，羅湖東門老街會場設置了80多個攤位，深圳盆菜、茶點，香港的碗仔翅、咖喱魚蛋，澳門的蛋撻等美食齊“上陣”，共同獻上粵港澳一家親的“團圓宴”。手作區的廣式燈籠製作，非遺區的澳門神像雕刻體驗、粵劇臉譜繪制以及香港長洲太平清醮模型展，科技展區的VR體驗等，為現場遊客提供了豐富的玩樂選擇。



作為香港“深夜食堂”的代名詞，廟街既是本地平民美食文化的縮影，也以其多元包容的特色吸引著全球遊客。本次活動中，廟街28檔美食商鋪共同參與，為廣大遊客帶來港式小吃、土耳其羊肉等融合全球風味的美食。



而在澳門官也街，彩色的葡式建築外墻映襯著溫馨的主題活動背景，為這條百年老街增添了喜慶氛圍。葡式辣魚、澳門長洲糯米糍、莫義記的貓山王榴蓮雪糕、老Day牛雜等特色美食吸引著來自世界各地的遊客。



“前幾天就在網上看到活動預告了，今天馬不停蹄就過來了。”深圳市民王女士在深圳的活動現場一手端著咖喱魚蛋，一手拿著大腸面線笑道，“能在家門口吃到這麼多好吃的東西，感覺接下來的假期都有盼頭了！”



本次美食薈還融入了由粵港澳共同舉辦的第十五屆全國運動會元素。主題標誌中的“街”字，採用與十五運會會徽相同的木棉紅、紫荊紫和蓮花綠三色進行設計延伸，寓意著本次活動所踐行的“共享、融合、協同”理念。