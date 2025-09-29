A股財富增值　內需動能添力

內地8月規模以上工業企業利潤轉跌回升，同比增長20.4%，為2023年11月以來最高。（大公報） 中評社香港9月29日電／內地8月工業企業利潤大增兩成，有利滬深A股繼續走強、向上突破。事實上，過去一年A股總市值增加30多萬億元人民幣，產生一定財富增值效應。由於後續仍有相當規模資金流入資本市場，支持A股持續向好，預期進一步提升內需消費拉動經濟增長的推動作用。



大公報報導，踏入第三季以來，內地A股市場表現標青，滬深A股見2015年以來高位，單日成交額曾超過3萬億元人民幣，為歷來第二高。事實上，A股市場回勇，有良好的基本因素支持。



行業反內捲 有助穩增長



上周六內地公布8月規模以上工業企業利潤轉跌回升，同比增長20.4%，為2023年11月以來最高，而今年首8個月工業企業利潤呈現正增長0.9%，反映市場需求增加、價格回升及成本下降，當中與“反內捲”政策開始發生效用，規範企業無序價格競爭。



同時，A股日均成交增加，與部分銀行存款流入資本市場有關，但相信A股主力買家來自私募或公募基金、社保與保險等中長期資金，散戶投資者入市未見狂態現象。故此相信，這輪A股上升行情，呈現慢牛特色，各類板塊輪流接力上升，不像以往散戶瘋狂短炒，股份單日瘋漲，經常出現10%升停板的情況，A股這一波上升浪為時較長，屬於基金市，有理由相信本期升浪可能延續至明年。



滬綜指數及滬深300指數過去數月走高之後，年內升幅錄得約15%，已經追貼MSCI環球股市指數16%的升幅，後來追上的動力異常強勁，從中亦反映中國股票價值被嚴重低估。



市值增34萬億 提振內需消費



值得留意的是，中國科創成果顯現，技術創新、產業創新持續釋放經濟增長新動力，吸引資金蜂擁中資科股，令今年上海科創指數、深圳創業板分別勁升近50%，在全球市場之中表現一枝獨秀，投資者大舉押注中國科技進步，憧憬迎來更多DeepSeek時刻，例如生產先進芯片有重大技術突破，刺激中芯國際股價勁升。



去年9月24日，人民銀行、金融監管總局、證監會聯合出台穩地產、穩股市、穩經濟的一籃子金融政策，支持滬深A股穩步回升向好。今年9月24日，滬深A股總市值規模116.6萬億元人民幣，對比一年前的81.8萬億元人民幣，增加34.8萬億元人民幣，令A股市值占全球比重提升，有助增加中國股票國際指數的權重比例，吸引更多外資流入。同時，滬深A股顯著回暖、﻿復甦。其實，今年首七個月內地證券交易印花稅收入936億元人民幣，同比大增62.5%，投資者入市信心明顯大增，預期進一步吸引銀行存款、房地產市場資金流向滬深股市，由此產生的股市財富增值效應不容低估，有助提振內需消費，為穩中向好的經濟進一步給力。



企業毛利提高 投資價值釋放



事實上，內地反內捲政策持續，有助提高行業毛利、產能利用率。首8個月規模以上工業利潤增長轉正，釋放出工業生產利好信號，行業景氣低迷多時的鋼鐵業同比轉虧為盈，反內捲政策有望達至穩增長、穩經濟的目的。



近月內地造紙、光伏、快遞等行業掀起反內捲之風，其中廣東、浙江快遞公司率先對電商平台提價。早前快遞行業惡性競爭下，一度出現“0.8元發全國”的極端情況，而光伏行業減產憧憬下，多晶矽期貨價格一度大漲60%。因此，受惠反內捲政策持續，預期中國股票盈利前景、投資價值進一步被重估，更多內外資金流入滬深股市，從而帶動港股進一步向上攀升。



內地A股進一步上升潛力大，股市財富增值拉動內需動力持續增強，支持中國經濟保持企穩回升的良好勢態。