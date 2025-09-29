虐殺直播震驚阿根廷　民眾抗議要求嚴懲凶手

中評社北京9月29日電／據新華社報導，阿根廷近日發生一起震驚全國的惡性案件：3名年輕女子興衝衝參加“聚會”，結果落入圈套，被黑幫分子虐殺並直播了作案過程。不少民眾表達憤慨，呼籲當局徹查此案，嚴懲凶手。



驚悚直播



初步調查顯示，三名女子分別是同為20歲的表姐妹莫雷娜·韋爾迪和布倫達·德爾卡斯蒂略，以及15歲的拉拉·古鐵雷斯。她們9月19日興衝衝地以為去參加聚會，卻被騙入一輛車內，拉到一處地點遭虐殺，屍體24日被發現於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯南郊一所民宅的院子裡。



法新社27日援引知情官員的話報導，這起案件發生後，先後有多名嫌疑人被捕。其中一名嫌疑人供稱，三名女子被虐殺的過程經由社交媒體進行了直播。警方隨後找到相關視頻。



據當地媒體報導，視頻中可以聽見一名黑幫頭目說，“這就是偷我毒品的下場”。三名女子死前遭受多種酷刑，該過程經由社交媒體“照片墻”（Instagram）直播，有45人看了直播。



不過，“照片墻”的母公司元宇宙公司一名發言人否認說：“我們沒有發現（犯罪分子）在‘照片墻’進行該直播的任何證據。公司團隊將繼續配合執法部門對這起駭人的犯罪案件進行調查。”



主謀在逃



警方推斷，這起案件與涉毒黑幫存在關聯。三名女子可能違反了黑幫規矩或得罪了黑幫分子，於是黑幫頭目決定殘忍報復她們，“以儆效尤”。



阿根廷安全部長帕特麗夏·布利裡奇26日宣布在鄰國玻利維亞邊境城市比亞鬆逮捕了第五名嫌疑人，其涉嫌在作案時提供汽車。至此，已有三男二女因牽涉此案被捕。

