歐洲汽車工業面臨電動化轉型困局

中評社北京9月29日電／據新華社報導，歐洲車企在電動化轉型上的分歧正日益公開化。日前閉幕的2025年德國國際汽車及智慧出行博覽會（簡稱：慕尼黑車展）成為行業矛盾現狀的放大鏡：車企一邊力推最新電動車型展示“綠色先鋒”姿態，一邊卻集體呼籲推遲2035年全面禁售燃油車目標。這凸顯歐洲汽車業在新能源轉型中的困境，也折射出歐盟在氣候承諾與產業現實之間的艱難抉擇。



禁售燃油車目標遭質疑



歐盟在2023年3月批准法規，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車，以減少交通運輸業的碳排放。



然而，歐洲兩大汽車行業組織歐洲汽車製造商協會和歐洲汽車供應商協會8月末聯名致信歐盟委員會主席馮德萊恩，稱歐盟提出的二氧化碳減排激進目標已不再可行，歐洲汽車轉型必須正視產業與地緣政治現實。



這一立場在慕尼黑車展期間得到德國政界呼應。德國總理默茨表示，政府堅定支持汽車工業的電動化，但同時要求在監管上保持靈活。他強調，單方面以政治手段限定技術路徑是錯誤做法，行業應保持技術開放，兼顧產業競爭力與氣候保護。



在行業層面，奔馳、寶馬、斯泰蘭蒂斯等主流車企高管在慕尼黑車展期間一致表示，2035年全面禁售燃油車“不現實”，呼籲為增程式、混合動力和小排量燃油車保留發展空間。



上述呼聲直指電動車市場現實困境。近年，一線車企推出的多款電動車未能贏得消費者廣泛認可，多家企業被迫調整發展戰略。梅賽德斯－奔馳去年初宣布，推遲原定到2025年實現電動車銷量占比50%的目標，表示未來十年仍將持續更新內燃機產品線。奧迪擱置原定於2032年實現全面電動化的激進計劃，稱未來7至10年將繼續銷售燃油車。大眾集團管理董事會主席奧博穆直言，由於純電動車銷量放緩，歐盟必須調整新車二氧化碳減排目標。



汽車產業轉型乏力