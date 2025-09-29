新研究：超加工食品攝入過量提升體內炎症水平

中評社香港9月29日電／美國一項最新研究顯示，過量食用超加工食品會顯著提升體內炎症水平，且在老年人、吸煙者和肥胖人群中更為明顯。科研人員警告說，超加工食品可能會增加癌症和其他慢性疾病風險，並呼籲出台更嚴格的健康政策。



超加工食品，是指經過工業化處理的食品，如汽水、零食和加工肉類。這類食品通常富含添加劑、營養價值大打折扣，並容易導致過量攝入。此前研究已表明，過量攝入此類食品與肥胖、癌症、心血管等疾病，甚至過早死亡的風險增加密切相關。



據新華社報導，由美國佛羅里達大西洋大學施密特醫學院等機構組成的研究團隊，基於9000餘名美國成年人的國家健康與營養調查數據，分析了其飲食習慣、體內超敏C反應蛋白水平及其他健康因素。研究顯示，攝入超加工食品最多的人體內超敏C反應蛋白水平明顯更高，該蛋白是炎症的敏感標誌物和心血管疾病的重要預測指標。



研究團隊依據超加工食品攝入佔總能量的比例將研究對象進行分組。結果顯示，研究對象每日能量攝入的中位數有35%來自超加工食品，最低組為0%至19%，最高組為60%至79%。在調整年齡、性別、吸煙、運動及其他健康指標後，研究人員發現，最高組人群的超敏C反應蛋白水平顯著升高，炎症風險比最低組高出11%。



研究還發現，炎症風險在某些群體中更為明顯，例如50至59歲成年人比18至29歲人群的炎症風險高26%；肥胖者炎症風險比健康體重者高80%；吸煙者的炎症風險比從不吸煙者高17%。



研究團隊指出，這一發現不僅對臨床實踐和公共衛生政策具有重要意義，也為未來深入理解和減少超加工食品相關健康風險的研究提供了方向。



相關研究成果已發表在《美國醫學雜誌》上。