杜拜大力發展自動駕駛產業

中評社北京9月29日電／據新華社報導，第四屆杜拜世界自動駕駛大會近日在杜拜國際貿易中心舉行，全球50多家業界領先企業參加，並舉辦了50多場主題討論會。阿聯酋副總理、杜拜王儲哈姆丹在開幕式上表示，杜拜不斷採取措施建設全球創新和未來驅動技術中心的地位，鼓勵自動駕駛出行將為發展自動駕駛經濟提供試驗平台。



2023年，杜拜啟動“D33”經濟議程，目標是將杜拜打造成國際三大旅遊和商業目的地之一。在此議程下的“自動駕駛戰略”提出，到2030年使杜拜交通出行的25%為智能或自動駕駛，並到2040年將該比例提升到36%。



大會上，相關行業專家討論交流了自動駕駛技術應用和政策法規等問題，不少廠商帶來了最新款自動駕駛汽車。加州大學伯克利分校資深工程師史蒂文·施拉多表示，自動駕駛系統的研究從上世紀五十年代就已開始。相信隨著各參與方持續不斷的努力，相關技術成本將進一步降低，公眾信心也將進一步增強。牛津大學信息工程教授保羅·紐曼在大會討論中表示，人工智能是輔助人類工作與生活的重要工具。綠色自動化物流將為經濟社會發展帶來巨大益處。



大會主辦方杜拜道路與交通管理局表示，杜拜致力於提升智能與自動駕駛在交通出行中的比例，以抓住第四次工業革命機遇，把杜拜建設成智能、可持續、高效集成的城市。杜拜電力與水務局負責人薩伊德介紹，杜拜的電動汽車數量目前超過了4萬輛。截至 2025 年年中，該機構已為電動車提供超過 4.2萬兆瓦時的充電電力。



大會上，杜拜政府宣布將設立一個12平方公里範圍的自動駕駛區，乘客可在該區域內體驗多種自動駕駛方式的組合：從杜拜地鐵到自動駕駛巴士、自動駕駛出租車和自動駕駛水上渡船等，並能享受自動送貨機器人服務。三家中國企業（小馬智行、文遠知行和蘿蔔快跑）將提供測試用自動駕駛出租車。



大會還進行了自動駕駛交通挑戰賽。文遠知行與德意志鐵路組成聯隊，其自動駕駛出租車與自動駕駛巴士的組合獲得挑戰賽第一名。九識智能因其綜合自動駕駛運輸解決方案獲得第二名。



