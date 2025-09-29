伊批評英法德美合夥搞“恢復對伊制裁”

中評社北京9月29日電／據新華社報導，伊朗外交部28日發表聲明說，英國、法國、德國與美國違背協議、拒絕對話，試圖恢復已終止的聯合國對伊制裁措施，伊朗已向聯合國秘書長致函，闡明伊朗拒絕四國做法的立場。



聲明說，英法德在美國的煽動與施壓下啟動所謂“快速恢復制裁”機制，但這些國家未能履行其在伊核協議下的承諾，英法德支持或默許以色列與美國對伊朗在核協議框架下並受國際原子能機構監管的核設施發動襲擊，嚴重違反國際法，違背了伊核協議的實質與精神。四國濫用《聯合全面行動計劃》（即伊核協議）與聯合國安理會第2231號決議中規定的爭端解決機制，試圖恢復已終止的聯合國制裁措施，此舉不合法、不合理。



聲明批評英法德美並未為外交與對話創造必要空間，反而選擇對抗與製造危機，認為通過恢復制裁決議可獲得新的壓力杠杆。伊朗將堅決維護國家權利與利益，並對任何損害伊朗利益的行為作出恰當且堅決的回應。伊朗已於27日致函聯合國秘書長，闡明其原則立場，拒絕英法德美的相關主張。



伊朗外交部長阿拉格齊27日晚在社交媒體發文說，英法德美拒絕外交對話是出於“強權即公理”的蓄意之舉，認為伊朗人民會屈服於霸凌。他表示，終止的制裁不可恢復，任何試圖恢復制裁的舉動均屬無效。



伊核協議參與方英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反核協議為由，啟動“快速恢復制裁”機制。根據該機制，除非安理會就繼續解除對伊朗制裁通過決議，否則聯合國2015年以前對伊朗的制裁將在30天內恢復。



聯合國安理會26日就一份旨在延長2015年伊朗核問題全面協議與核可該協議的安理會第2231號決議的決議草案進行表決。決議草案未獲通過。中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後作解釋性發言，對表決結果深表遺憾。他說，中方始終主張，對話談判和外交手段是解決伊核問題的唯一可行選項，政治解決伊核問題是維護中東和平穩定的唯一正確途徑。