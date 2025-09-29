美俄勒岡州起訴特朗普非法部署國民警衛隊

中評社北京9月29日電／據新華社報導，美國俄勒岡州總檢察長丹·雷菲爾德28日宣布，俄勒岡州和波特蘭市已對特朗普政府提起訴訟，以期阻止後者向波特蘭市“非法部署”200名俄勒岡州國民警衛隊成員。



雷菲爾德在社交媒體發布聲明說，當天早些時候，國防部長赫格塞思向俄勒岡州州長蒂娜·科特克發出一份備忘錄，授權200名俄勒岡州國民警衛隊成員執行為期60天的聯邦職能，其中包括“保護正在或可能遭抗議活動威脅的聯邦財產”。



訴狀稱，根據美國法律，衹有在遭受入侵、發生叛亂或聯邦法律無法以其他方式執行時，總統才有權將國民警衛隊聯邦化，而在俄勒岡州並不存在這些情形。



雷菲爾德表示，俄勒岡州社區是穩定的，地方官員已明確表示有能力在沒有聯邦干預的情況下維護公共安全，派遣200名國民警衛隊士兵去守衛一棟建築，這“並不正常”。



美國總統特朗普27日在“真實社交”上發文說，他“正指示赫格塞思提供所有必要的部隊，以保護飽受戰爭摧殘的波特蘭，以及任何正遭受‘反法西斯運動’和其他國內恐怖分子攻擊的移民與海關執法局設施。如有必要，我還授權他們動用全部武力”。



科特克27日在社交媒體上發文說，波特蘭“不存在國家安全威脅”，當地社區安全而平靜。28日，科特克再次發帖說，波特蘭沒有叛亂，也不存在國家安全威脅，在這樣一座主要城市“沒有部署軍事部隊的必要，也沒有法律依據”。



今年6月，特朗普曾向洛杉磯派遣部隊，遭遇強烈抵制。8月11日，特朗普宣布派遣國民警衛隊協助恢復首都華盛頓特區的秩序和安全，同時稱民主黨主政的芝加哥、洛杉磯、紐約、巴爾的摩和奧克蘭等城市為“問題城市”。過去數周，特朗普多次表態，將向芝加哥和孟菲斯等地派遣國民警衛隊。