山東青島：花樣饅頭大賽展非遺魅力

9月27日，商戶在展示自家參展的花樣饅頭。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華網報導，9月27日，2025第十二屆青島王哥莊大饅頭文化節系列活動——花樣饅頭大賽在山東省青島市嶗山區舉行，大賽旨在以非遺技藝驅動特色產業發展，為鄉村振興注入新動能。