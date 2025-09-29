【
山東青島：花樣饅頭大賽展非遺魅力
http://www.CRNTT.com
2025-09-29 14:40:35
9月27日，商戶在展示自家參展的花樣饅頭。（圖源：新華社）
中評社北京9月29日電／據新華網報導，9月27日，2025第十二屆青島王哥莊大饅頭文化節系列活動——花樣饅頭大賽在山東省青島市嶗山區舉行，大賽旨在以非遺技藝驅動特色產業發展，為鄉村振興注入新動能。
