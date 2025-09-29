經典音樂劇綻放校園舞台

9月27日，北京四中音樂劇社演出音樂劇《我，堂吉呵德》。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華網消息，9月27日，北京四中音樂劇社在北京四中道元校區禮堂演出百老匯音樂劇《我，堂吉呵德》中文版。音樂劇巧妙地將堂吉呵德的冒險故事與塞萬提斯的經歷和思想相結合，講述了時任稅務官的塞萬提斯，始終堅持信念，相信通過自己的努力能夠讓世界變得更加美好的故事。