我國超重力實驗裝置啟動核心設備

圖為超重力離心模擬與實驗裝置啟動的首台離心機主機“CHIEF1300”。（浙江大學供圖） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，9月29日，國家重大科技基礎設施——超重力離心模擬與實驗裝置在浙江杭州啟動首台離心機主機。該設施將營造超過地球重力千百倍的“超重力場”，實現“時空壓縮”效應，為一系列研究提供關鍵支撐。



超重力離心模擬與實驗裝置由浙江大學牽頭建設，包括三台離心機主機，以及邊坡與高壩、岩土地震工程、深海工程、深地工程與環境、地質過程、材料制備等六座實驗艙的18台機載裝置。



本次啟動的首台離心機“CHIEF1300”容量為1300g·t（重力加速度·噸），是目前世界上容量最大的離心機。此外，容量為1500g·t和1900g·t的兩台離心機“CHIEF1500”和“CHIEF1900”正在緊鑼密鼓地安裝建設中。



為什麼要建設超重力離心模擬與實驗裝置？



地球重力場的加速度約為9.8米／平方秒，稱為常重力場，超過這個數值就稱為超重力場。例如坐過山車時人承受的最大加速度會達到常重力的2倍，航天器發射時加速度可達常重力的4至5倍，太陽上的重力場是常重力的28倍，而超重力離心模擬與實驗裝置離心機主機的超重力最大將達到常重力的1500倍。



“超重力場中，科研人員在實驗室中能以很小的尺寸、極短的時間，再現真實世界中的重大災難、地質演化、極端環境。”超重力離心模擬與實驗裝置首席科學家、中國科學院院士、浙江大學教授陳雲敏說。



例如，在100倍常重力的實驗中，100米的真實物體可以“縮尺”至1米，100年的污染物遷移過程可以“縮時”至3.65天。這種“時空壓縮”效應，將為國家重大科技任務開展、重大工程新技術研發和驗證、物質科學前沿發展等方面提供關鍵支撐。

