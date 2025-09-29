衛星互聯網建設提速　產業鏈競相布局

9月27日20時40分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌11組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據經濟參考報報導，9月5日，由北京郵電大學自主研製的第一代“衛星互聯網防火牆”安全載荷成功發射；9月16日，衛星互聯網技術試驗衛星成功發射……近期，我國衛星互聯網建設顯著提速。機構預計，2030年我國衛星互聯網製造端、地面設備端、服務端市場規模可達數百億元，引發產業鏈各環節上市公司競相布局。



業界認為，衛星互聯網產業雖然前景廣闊，但目前仍面臨技術、標準、法規和生態等多方面難題，需產業鏈上下游企業以及相關主管部門合力破解。



“雙軌並行”模式激發市場活力



9月5日19時39分，我國在酒泉衛星發射中心使用穀神星一號（遙十五）運載火箭成功將三顆衛星發射升空。“衛星互聯網防火牆”安全載荷的雛形正式進入太空。



9月16日9時6分，我國在酒泉衛星發射中心成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。本次任務中的一顆互聯網技術試驗衛星，由商業航天公司銀河航天承擔研製。據瞭解，銀河航天已累計成功發射35顆自主研製的衛星。



近來，我國衛星互聯網建設顯著提速。根據中航證券研報顯示，2024年以來，星網“國網星座”已展開批量組網發射，截至2025年8月底已成功發射3顆高軌、10組低軌組網衛星，2025年7月以來，更是在近一個月時間內完成了6次高頻組網發射。此外，商業組網衛星“千帆星座”也實現了5次一箭18星的發射，衛星發射總數量達到了90顆，加之“鴻鵠三號”等一系列相繼披露的衛星發射計劃，意味著我國的低軌衛星互聯網星座建設進入全面提速期。



“衛星互聯網的產業發展，呈現出星座化、規模化、低成本化和低軌化的‘四化’發展趨勢。從應用來說，衛星互聯網的應用場景廣闊，除了衛星通信傳統的船載通信、機載通信和應急通信領域外，新興的低空經濟、電力巡檢、生態檢測、遠海測試、垂直工業場景等領域的應用也在加速拓展。”銀河航天星座通信系統架構師林廣榮在接受《經濟參考報》記者採訪時表示。

