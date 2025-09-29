端側AI賦能　攜手邁進智能未來

中評社北京9月29日電／據新華社報導，近期，國家提出大力發展智能網聯汽車、人工智能手機和電腦等新一代智能終端，推動“人工智能＋”消費提質。AI時代，當終端從“能連”走向“能懂”，這背後離不開端側AI與無線連接技術相融合的移動平台創新。



9月24日，高通驍龍峰會在中國舉辦有合作夥伴大規模參加的專場活動，會上發布驍龍年度旗艦平台，啟動“AI加速計劃”，標誌著在AI時代，高通從移動互聯的“技術提供者”向智能時代“重要推動者”演進，也傳遞出堅定在華發展，與合作夥伴共贏智能時代新機遇的信心。



今年是高通公司成立四十周年，也是在華發展的第三十年。高通公司中國區董事長孟朴表示，驍龍峰會首次在中國設分場，一方面是感謝合作夥伴在過去三十年對高通的支持，另一方面也希望繼續攜手產業夥伴，把握人工智能到來的時代契機，繼續打造更加輝煌的下一個三十年。



合作三十載 不斷突破技術創新邊界



高通與合作夥伴攜手，成為繁榮智能產品生態的實踐者。驍龍峰會不僅是一系列領先技術的集中發布，也是見證高通與中國合作夥伴並肩前行三十載的縮影。



榮耀與高通創新合作由來已久，雙方的合作涉及AI、影像、性能功耗、通信、基礎硬件等領域。“我們的合作是全方位的，深入到了用戶體驗的每一個角落。可以說，我們很多激動人心的技術突破，背後都有著雙方團隊的緊密協作。”榮耀產品線總裁方飛說。



在本次峰會上，榮耀聯合高通發布了高效能端側AI模型方案以及超融核架構，通過“智能”與“性能”雙輪驅動的探索，加速端側AI的普及。榮耀還在峰會上演示了“AI 追色”功能，只需要對 YOYO 智能體說一句話，就能自動完成對於目標圖片的檢索、關鍵色提取、追色等複雜步驟。這個過程背後，正是AI帶來的多模態理解、意圖識別和任務自動編排能力。

