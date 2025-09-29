從媒體人到品牌創始人，艾國永的十年馬拉松

中評社北京9月29日電／據新華網消息，“創業就像跑馬拉松，需要勇敢踏上起點。”9月27日，運動品牌馬孔多創始人艾國永在北京圖書大廈新書發布會上，攜《創業三十六記》與讀者分享十年創業心得。作為艾國永十年創業奮鬥的真實記錄，書中藏著馬孔多從無到有、從危機到突破的成長密碼，更照見了體育產業的蓬勃生機。



用勇敢和堅韌書寫十年創業篇章



“十年創業裡，哪有什麼‘三十六計’？支撐我們走下來的，衹有勇敢和堅韌。”發布會上，面對“為何是‘記’而非‘計’”的疑問，艾國永給出了這樣直白的答案。他坦言，創業和跑馬拉松本質上是一回事，“跑全馬要敢站上42.195公里的賽道，創業要敢放下穩定工作押上全部，這都是勇敢；馬拉松有30公里的‘撞墻期’，創業則會遇到資金斷流、團隊危機，這時候能扛過去的，全靠堅韌。”這番話，恰好呼應了書中“熱身、投身、分身”三部分對於創業的理解。毫無疑問，馬孔多的十年，本就是一場帶著勇敢與堅韌的創業馬拉松。



時間拉回2015年，艾國永以《百年孤獨》中“從無到有的烏托邦小鎮” 為品牌命名，創辦馬孔多運動品牌。彼時，剛從媒體體育主編崗位離職的艾國永放棄了互聯網大廠的邀約，選擇一頭扎進體育賽道，以象徵理想的“馬孔多”為名創辦體育公司。“馬孔多是從無到有的地方，創業也是從無到有的過程，我想和同事們一起寫一段魔幻與現實交織的故事。”



創業初期，馬孔多主營馬拉松賽事運營。艾國永指出，賽事運營雖積累口碑，但天花板有限。2019年，成為馬孔多的“生死轉折點”。這一年，艾國永決定徹底轉型跑步鞋服研發與銷售，卻撞上了創業以來最密集的危機。上半年銷售額僅90萬元，合作的供應商送來殘次品卻已收全款，公司資金鏈斷裂，甚至到了發不出工資的地步。



“那時候我媽媽剛過世，還連著打了兩個莫名的官司，現在想起來都覺得難。”艾國永在發布會後的採訪中提到，為了讓公司 “活”下去，他抵押了北京唯一的房產，貸款給員工發工資。“創業選擇體育賽道，源於我對體育的長期熱愛。但真正踏出這一步，需要的是敢於押上全部的勇氣。”對此他曾回憶稱，“當我為馬孔多押上全部身家，那才是我創業的真正開始。”

