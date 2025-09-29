中國政府捐贈首批緊急物資運抵巴基斯坦

9月28日，在巴基斯坦拉瓦爾品第的努爾·汗空軍基地，巴基斯坦土邦與邊境事務部部長阿米爾·穆卡姆在物資交接儀式上講話。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，由中國政府捐贈的首批抗洪救災緊急物資28日運抵巴基斯坦。



當地時間上午10時許，兩架運－20飛機降落在位於巴首都伊斯蘭堡附近城市拉瓦爾品第的努爾·汗空軍基地，印有“中國援助”字樣的300頂帳篷、9000條毛毯等救援物資從機上陸續卸下。



這是9月28日在巴基斯坦拉瓦爾品第的努爾·汗空軍基地拍攝的中國援助巴基斯坦的救災物資。新華社發（艾哈邁德·卡邁勒攝）



巴基斯坦土邦與邊境事務部部長阿米爾·穆卡姆、巴基斯坦國家災難管理局主席伊納姆·馬利克、中國駐巴基斯坦大使姜再冬出席物資交接儀式。



穆卡姆表示，自今年6月以來，在巴基斯坦大部分地區，暴雨引發的洪水等災難導致嚴重人員傷亡，對巴基礎設施、房屋、農作物等造成巨大破壞。穆卡姆感謝中國政府和人民對巴災區人民的援助。



馬利克表示，洪水、山體滑坡、泥石流等災難使大量巴基斯坦民眾流離失所。巴方衷心感謝中國政府和人民的慷慨援助，中方捐贈的物資將在救援工作中發揮巨大作用。巴政府將確保救援物資及時、準確送達災區人民手中。



姜再冬表示，中巴兩國是患難之交、兄弟之交。中方提供的援助生動詮釋了風雨同舟的命運共同體精神。相信在巴基斯坦政府領導下和社會各界支持下，災區人民一定能克服洪災影響、重建美好家園。

