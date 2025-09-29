京津冀“十一”假期將推出千餘場文旅活動

中評社北京9月29日電／據新華社報導，28日，記者在天津舉辦的2025京津冀“十一”假期文旅活動媒體見面會上獲悉，三地將在“十一”假期推出千餘場文旅活動，進一步深化京津冀文旅協同發展，激活假日文旅消費市場，為遊客提供跨區域、多元化的出游選擇。



從海河兩岸流光溢彩的燈光秀，到泥人張、楊柳青年畫的國家級非遺體驗；從橋邊音樂匯的迷人樂章，到多元美食的鮮味碰撞……天津市文化和旅遊局二級巡視員朱義海介紹，“十一”假期期間，天津將主打“上合文旅嘉年華”品牌，以“秋意盎然 津彩斑斕”為主題，推出“秋之游”“秋之夜”“秋之憶”“秋之旅”四大系列500餘項文旅活動，讓市民遊客沉浸式感受上合組織天津峰會後的城市魅力，以文旅之“熱”聚人氣、促消費、興產業。



北京市文化和旅遊局相關負責人介紹，假期期間，北京將推出2400餘項文旅活動、1485場演出及30項品牌活動，並依托京津冀一小時交通圈，方便遊客跨區域出游。其中，京郊推出長城板栗文化節、坡峰嶺紅葉節、古北水鎮魚王美食文化節等秋季特色活動；城區則推出點亮世界公園“京彩世界奇妙夜”、“居庸山月”中秋晚會，推出10條紅色主題線路，並配套742場公共文化惠民活動。



河北省文化和旅遊廳發布了“十一”假期經典文旅路線，以“徜徉古跡 聽歷史回響”“行走長城 覽萬千勝景”“金秋河北·享美景沁心”三大篇章展開。從歷史文脈維度挖掘古跡價值，從長城文化維度展現邊塞風光，從金秋勝景維度呈現自然之美，全方位勾勒河北文旅特色。



京津冀三地文旅部門構建了“協同管理、優勢互補、形象共樹、客源共享”的發展格局，進一步豐富了跨區域出游選擇和文旅消費場景，更以文旅為紐帶推動三地資源互補、市場互通，深化了區域文旅融合，為激發假日經濟活力、打造京津冀文旅協同發展注入動能。