萬斯：美國考慮向烏克蘭提供“戰斧”巡航導彈

中評社香港9月29日電／）美國副總統萬斯28日在接受福克斯新聞台訪談時說，美國正在考慮通過北約歐洲成員國向烏克蘭提供射程可覆蓋俄羅斯首都莫斯科的“戰斧”巡航導彈。



新華社援引報導，萬斯在訪談中說，美國政府將不再以捐贈方式向烏克蘭提供資金和軍火，而是要求歐洲國家直接購買武器裝備，對自己的“後院”承擔更大責任。



在被問及他個人是否贊成以及是否擔憂戰事可能因此升級時，萬斯沒有直接回答，只是表示美國總統特朗普將就此作出“符合美國最大利益”的最終決定。



美國烏克蘭事務特使基思·凱洛格當日也對福克斯新聞台表示，澤連斯基請求特朗普允許烏克蘭使用“戰斧”巡航導彈，但特朗普尚未就此作出決定。



據介紹，“戰斧”巡航導彈是美國製造的亞音速遠程巡航導彈，通常從艦艇和潛艇發射，主要用於海軍部署，也有陸基型號，其最大射程超過2000公里。



特朗普今年1月重返白宮後，一直施壓烏克蘭在俄烏停火談判中就領土問題作出讓步。但到9月，特朗普突然改變態度。23日在紐約聯合國大會期間與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會晤後，特朗普宣稱，在歐盟和北約支持下，烏克蘭現在有望“奪回整個烏克蘭”，並表示美國將繼續為北約提供武器，“任憑北約使用”。



在訪談中，萬斯把特朗普態度的變化歸因為俄烏衝突造成大量人員傷亡和對俄羅斯經濟的影響，並呼籲俄羅斯“接受現實……坐到談判桌前認真討論和平”。萬斯說，過去幾周，俄羅斯拒絕與烏克蘭舉行雙邊會談，也拒絕任何三邊會談。



就特朗普對俄烏衝突態度的變化，美國分析人士看法不一。有分析認為，特朗普表態經常前後不一，目前來看更像是“策略性喊話”而尚無相應的重大政策變動。還有分析認為，特朗普使用更強硬措辭，意在為未來談判爭取籌碼。歐美也有不少分析人士擔憂，特朗普實際在將俄烏衝突持續的責任與風險轉嫁給歐洲。



俄羅斯近期在烏克蘭持續加大攻勢。澤連斯基28日在社交媒體發文說，27日晚至28日上午，俄軍使用近500架無人機和40餘枚導彈對烏克蘭實施超過12個小時的空襲，襲擊已造成4人死亡、至少40人受傷。