日本的反傾銷調查激增

中評社香港9月29日電／日經新聞報導，日本的產業受到外國過度廉價產品打擊的案例正在增加。日本基於企業申請的政府傾銷調查往年衹有1～2件，但2025年截至8月達到4件。是自世界貿易組織（WTO）協定規則出台的1995年以來最多的一次。顯示出中國大陸的產能過剩和通縮出口導致的市場扭曲也波及到了日本。



反傾銷關稅是世貿組織認可的貿易救濟措施之一。如果出口國與面向國內相比不合理地降低出口價格，進口國有權徵收關稅以抵消其差價。傾銷的損害和因果關係需要通過調查來認定。



日本迄今已實施21項調查。其中以2012年和2020年的2件為最多。2025年已經有4件，增速很高。



背景是中國大陸的產能過剩。中國大陸因房地產不景氣而內需萎縮，維持著超過內需的產能，並把剩餘部分轉向出口。日本鋼鐵聯盟的數據顯示，2024年全球鋼材反傾銷調查中有7成是針對中國大陸。



中國大陸的產能過剩也影響到韓國和台灣企業的戰略。西村朝日法律事務所的川合弘造律師分析稱，“過去面向中國大陸出口的產品出現過剩，正在流入日本”。



日本經濟產業省和財務省7月開始調查中國大陸產和台灣產的含鎳不銹鋼冷軋鋼板。日本製鐵和日本冶金工業等4家公司提出了調查申請。此外，8月著手調查中國大陸和韓國產的鍍鋅鋼板、韓國和台灣產的塑膠樹脂原料雙酚A。還啟動了對韓國產碳酸鉀關稅延長的相關調查。



美國特朗普政府的關稅政策也擾亂了全球貿易。西村朝日法律事務所的布魯塞爾事務所代表藤井康次郎分析稱，“各國無法出口到美國的產品可能流入日本”。



據日本經濟產業省透露，考慮申請讓政府進行調查的諮詢數量也在增加。2025年的日本《通商白皮書》提到了反傾銷關稅的重要性，稱“應對市場扭曲措施等問題，積累國際合作和強化規則很重要”。



課題在於人力資源。日本經濟產業省和財務省負責調查的人員加起來衹有40人左右。案件增加導致工作壓力加大。



美國擁有300人規模的體制。歐盟（EU）約有60人，正計劃增加人數。藤井表示，“歐美的負責機構沒有日本那樣的崗位輪換，容易積累經驗。日本也有必要增加擁有專業知識的人員”。