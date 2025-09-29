美官員稱美以接近敲定特朗普版加沙和平計劃

中評社北京9月29日電／據央視新聞：美國媒體“阿克西奧斯”新聞網站記者巴拉克·拉維德當地時間9月28日在社交平台發帖稱，據一名美國高級官員透露，在美國總統特朗普的特使威特科夫、特朗普的大女婿庫什納與以色列總理內塔尼亞胡舉行會談後，美國和以色列“已非常接近”就特朗普提出的所謂“加沙和平計劃”達成協議。而哈馬斯方面也需要同意該計劃。當天早些時候，特朗普曾通過社交平台表示，他希望能在當地時間9月29日與內塔尼亞胡的會晤中敲定“加沙和平計劃”提案。



在美國福克斯新聞台當天播出的採訪中，內塔尼亞胡也被問到了相關問題。他表示，“美以雙方正在努力推進此事，雖然尚未最終確定，但目前以色列正與特朗普的團隊密切合作”。內塔尼亞胡稱，他“希望能成功達成協議”，因為他“想解救以色列被扣押人員，希望推翻哈馬斯的統治，解除哈馬斯的武裝，實現加沙的非軍事化，並為加沙人和以色列人乃至整個地區開創一個新的未來”。



此前，英國外交大臣伊薇特·庫珀9月27日接受英國《衛報》專訪時暗示，國際社會即將達成巴勒斯坦加沙地帶和平協議。庫珀說，和平進程的開端包括停火、恢復人道主義援助和釋放全部被扣押人員。她承認相關進程依然脆弱，存在不少障礙。



據美國媒體報導，當地時間9月23日，在紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論等活動的特朗普，在與多名中東國家領導人會談時提出了一份關於結束加沙地帶戰爭、釋放被扣押人員的方案，並承諾不會讓以色列吞並約旦河西岸。方案共21條，內容之一是由英國前首相托尼·布萊爾領導名為“加沙國際過渡權力機構”的加沙地帶臨時性技術官僚政府。



該機構希望向聯合國申請獲得為期五年的授權，成為加沙地帶“最高政治和法律權力機構”；計劃初始設在毗鄰加沙地帶南部的埃及境內，在局勢穩定後，隨多國維和部隊一同進入加沙地帶。