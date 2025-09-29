世界自然遺產九寨溝開通高速公路

中評社香港9月29日電／首條通往世界自然遺產九寨溝的高速公路今天（29日）建成通車。G8513線九寨溝至綿陽高速公路（下稱九綿高速）歷時9年建設，成為連接四川、甘肅、青海、新疆的大通道。



因地處四川西北部高寒、高海拔地區，地質條件複雜，九綿高速建設避免大挖大填，減少土地佔用，力求將高速公路“輕輕放進”大自然。



新華社報導，這條全長245.809公里、設計時速80公里的高速，主線橋梁131座，隧道45座。在設計階段，九綿高速即秉持“最大程度保護、最低程度破壞、最大限度修復”原則，以隧代路，以橋代路。



針對部分隧道存在的軟岩大變形、斷層破碎帶等問題，蜀道集團川高綿九公司黨委書記、董事長傅艦鋒介紹，建設團隊引入千米定向鑽、專用破碎錘挖掘機、毫米波雷達等設備，實現施工機械化、管控智能化。



被譽為“童話世界”的九寨溝景區一直受境外遊客青睞。九寨溝管理局副局長郭曉敏介紹，截至9月26日，今年九寨溝景區已接待遊客507.5萬人次，同比增長26.81%；入境遊客29.6萬人次，同比增長52.51%，主要客源地包括泰國、越南、馬來西亞、新加坡等。



九綿高速的通車將四川省會成都至九寨溝的車程從8小時縮短至4小時，還串聯起遊戲《黑神話：悟空》取景地之一的報恩寺、原始秘境王朗自然保護區、詩仙李白故鄉等旅遊資源，沿線生態環境優美、人文歷史悠久。