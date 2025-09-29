對美投資3500億美元，韓國表示“做不到”

中評社香港9月29日電／《韓國經濟》報導，韓國金融市場再度因對美投資問題陷入震蕩。美國堅持要求韓國提供3500億美元“預付款”投資引發市場擔憂，叠加美元走強，投資者拋售韓元資產，韓元匯率持續承壓。據路透社27日報導，韓國國家安保室室長魏聖洛表示，韓國無力按要求預先向美國投資3500億美元，目前正尋求替代方案。



在市場劇烈波動的同時，美國方面不斷加壓。美國總統特朗普日前重申，韓國在雙邊貿易協定框架下的3500億美元投資必須“提前支付”。美國商務部長盧特尼克更是進一步敦促韓國擴大投資規模。《華爾街日報》援引多名知情人士的話稱，韓國總統李在明在與美國財政部長貝森特會晤時呼籲進行“商業上合理”的關稅談判，並明確表示以日本模式推進的方案“無法接受”，強調協議必須在“韓國能夠承受的範圍內”。



韓媒稱，儘管雙方在7月達成初步協議，美方同意通過調低韓國產品關稅換取韓國投資，但圍繞投資的資金結構問題始終難以彌合。美方堅持要求參照日本模式，即大部分資金以現金股權形式直接投入，並由美國主導投資方向與收益分配。而韓國則擔憂若接受這一方案，外匯儲備將面臨巨大壓力，金融市場可能陷入動蕩。在此情況下，韓國高層釋放明確的拒絕信號。

