加沙停火：特朗普表樂觀　萬斯稱“仍存變數”

中評社北京9月29日電／美國總統特朗普28日在社交媒體發文說，各方對加沙停火談判進入最後階段十分關注，他對達成停火協議表示樂觀。美國副總統萬斯則在當天的福克斯新聞台訪談中表示“謹慎樂觀”，並警告，談判“可能會在最後一刻脫軌”。



新華社報導，特朗普說，加沙停火協議將會達成。他當天接受在線新聞媒體阿克西奧斯採訪時還說，阿拉伯世界和以色列都渴望和平，以色列總理內塔尼亞胡贊同他提出的21點和平計劃，他期望以加沙停火協議為契機，重啟中東地區更廣泛的和平進程。



萬斯在福克斯新聞台訪談中說，特朗普政府關於加沙停火的原則是：被扣押人員全部獲釋；巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）不再對以色列構成威脅；向加沙平民——巴以衝突的受害者提供人道主義援助。他說，目前距實現這些目標“已經很近”，加沙停火談判“非常有希望能夠衝到終點”，但最後一刻仍有可能出現變數。



據媒體報導，內塔尼亞胡28日接受福克斯新聞台採訪時並未表示接受特朗普政府的21點和平計劃，而是稱美以正在共同制定新的停火協議，談判仍在進行，協議“尚未最終確定”。另據多家美國媒體報導，哈馬斯28日發表聲明說，未收到任何新的停火提議。



美媒援引消息人士的話報導說，新的停火協議吸納了中東和歐美多國去年以來多個方案的內容。連日來，阿拉伯國家和以色列一直在就如何修改協議內容進行談判。



據美媒報導，目前美以圍繞停火協議存在兩個主要分歧：一是以方希望解除哈馬斯武裝的條款更嚴厲和具有約束力；二是以方堅決反對巴勒斯坦民族權力機構在加沙地帶發揮任何作用。



據美國媒體報導，針對美以分歧，美國中東問題特使威特科夫和特朗普女婿庫什納28日在紐約與內塔尼亞胡會談。根據白宮發佈的日程，特朗普定於美東時間29日上午在白宮與內塔尼亞胡會談，隨後舉行聯合新聞發佈會。