為何賴清德民調回升？郭正亮揭關鍵原因

中評社台北9月29日電／賴清德上任至今，民調一路下滑，但日前一項最新民調顯示，賴的執政滿意度較上月“增加”、不滿意度下降。前“立委”郭正亮認為，會有這種狀況，與民進黨“立委”沈伯洋、反共網紅“八炯”，以及賴清德本人日前消失在版面上，民進黨秘書長徐國勇1人吸收了所有砲火有關。



根據《美麗島電子報》26日公布的最新9月“國政民調”顯示，在民眾對賴清德的信任度方面，有37.5%信任，較上月增加1.5個百分點，不信任的有52.3%，較上月下降2.8個百分點；對賴清德執政滿意度，有35.5%滿意，增加4.5個百分點，57.0%不滿意，減少3.5個百分點。



中時新聞網報導，郭正亮今（29）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，賴清德的滿意度、信任度增加“沒什麼好解釋”、必須要拉長看這個狀況。他認為，沈伯洋日前出境，有段時間沒有新聞，八炯也不見了，過去綠營的爭議人物全都不講話，反而是徐國勇出來講話，並吸收了所有外界的砲火。



郭正亮接著說，賴清德有段時間神隱、不講話，就連美國在台協會拋出（AIT）拋出的“台灣地位未定論”，賴都沒有回應，而一旦沒有講話就會少受傷，滿意度、信任度自然就會回升。但郭正亮也認為，沒人會去注意賴清德的民調，因為“還沒完”，現在美國商務部長盧特尼克拋出“台美晶片五五分”構想、英特爾找台積電投資等新聞陸續出現，所以賴的煎熬恐怕還沒結束。