美方要求台美晶片五五分？鄭麗君急赴美

中評社台北9月29日電／美國商務部長盧特尼克近日拋出“台美晶片五五分”構想，而“行政院副院長”鄭麗君傳出近期急赴美談判，由於時機敏感，盧特尼克此時對外拋出這樣的想法，涉外圈也感受到台美關稅談判似乎即將底定；對此，“行政院”強調，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向“國人”報告。



主導對台貿易談判的美國商務部長盧特尼克最新接受《新聞國》（News Nation）電視網節目“Batya！”專訪時指出，美國所需的晶片僅有2%是在美國本土生產，卻有高達95%是在9000英里之外的台灣生產，“這聽起來不太妙”，而他希望本屆政府結束時，在美國的生產比例能拉高到40%。盧特尼克提到，台灣距離中國大陸僅80英里，這在美方看來是個大問題，因此特朗普政府的目標是將晶片製造業務大幅轉移到美國本土。他並預告，台美可能會達成一項很大的協議。



中時新聞網報導，上周四還出席“行政院會”的鄭麗君，已在近期已啟程訪問美國；因盧特尼克近日再度拋出“台美晶片五五分”構想，時機敏感，鄭麗君此趟恐將讓台美關稅及貿易談判即將達到終局。



“行政院”今對此強調，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向“國人”報告。



針對台美關稅談判，“行政院長”卓榮泰日前赴“立法院”專案報告，強調台灣目標是爭取更好的對等關稅稅率，並一併協商232條款，且努力爭取不以疊加既有稅率方式計算；一旦達成協議，會將完整協議文本送交“國會”審議。