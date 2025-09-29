黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌回應

中評社台北9月29日電／國民黨主席候選人郝龍斌今（29）日在高雄果貿社區座談會上，面對基層黨員直球對決要求承諾，若成功當選，必須邀請對手鄭麗文擔任第一副主席，否則揚言退黨，郝強調“做領導人絕對不能在壓力下違反自己的承諾”，但強調鄭麗文、羅智強都非常優秀，將來黨內一定要團結，一定會重用他們。



中時新聞網報導，郝龍斌今日前往藍營鐵票倉果貿社區活動中心座談，包括高雄市議員白喬茵、邱于軒、蔡金晏及多名地方里長到場力挺。然而，座談會現場氣氛一度緊張，基層黨員直接嗆聲要求郝龍斌若當選黨主席必須承諾邀請鄭麗文當第一副主席，其他與會民眾見狀直說“不要道德綁架”。



對此，郝龍斌強硬回應，“做一個領導人很重要，不能私相授受，更重要的是絕對不能在壓力之下，做一些違反自己承諾的事情。誠實、公信力、正直很重要！”領導人有壓力就低頭，根本不夠格當領導人。



郝龍斌舉例說，“前陣子我跟一個團體座談時，對方說‘你公開承諾給我們3個不分區我就支持你’，我並不是覺得他們不夠格，可是做一個領導人，你公開要我在這裡給我壓力承諾事情，不管你是誰，包括你是“總統”，我不會答應，這才是領導人啊！”



針對基層希望恢復黃復興黨部的呼聲，郝龍斌說，他對於黃復興非常有感情，也從來不認為黃復興要裁撤，當選以後，絕對恢復黃復興功能，這是國民黨的鐵衛隊，最可以依靠的對象。他承諾將全力與地方黨部、黃復興黨員商量，把過去團結一致的榮耀恢復起來。



面對外界傳言與黨主席朱立倫有密室協商的說法，郝龍斌駁斥，國民黨總是“內鬥內行、外鬥外行”，自己從決定參選登記到現在，沒跟朱立倫聯絡過，朱是黨主席，本來就應該中立，自己連徵詢朱立倫都沒有，外界亂傳私相授受完全不實。

