“月滿華誕”聚武漢　漢台同胞話團圓

中評社北京9月29日電／據中國台灣網報導，由武漢台資企業協會主辦、協會文娛委員會與台青科（武漢）眾創孵化空間有限公司聯合承辦的“月滿華誕？情暖兩岸”雙節同慶共享團圓活動，在武漢東西湖區半島莊園成功舉辦，近150位在漢台商台胞齊聚一堂，共迎中秋佳節、同賀國慶華誕。



活動現場，一株枝繁葉茂的石榴樹格外引人注目。這是2023年第五屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會開幕式上，台灣日月潭與武漢金銀湖代表共同種下的“姊妹樹”，象徵兩岸同根、協作友誼，如今已成為漢台兩地交流合作的見證，為雙節歡聚增添了濃厚氛圍。



本次活動緊扣中秋團圓與歡慶國慶雙重主題，特設非遺漆扇製作與許願互動環節，台胞親手創作雙節主題非遺漆扇後，可領取許願牌，寫下對家人的思念、故鄉的祝福及對漢台融合發展的期許，再將許願牌懸掛於“姊妹樹”枝丫間。紅色許願牌隨風搖曳，與翠綠枝葉相互呼應，既承載著兩岸同胞對美好生活的向往，更傳遞出漢台攜手並進、共創未來的共同心願。



“太好玩了！”在漢台胞劉家麟的女兒手持親手製作的非遺漆扇，興奮地向父親分享喜悅。“通過漆扇製作讓孩子體驗中秋傳統文化，特別有意義。”劉家麟全程陪伴女兒參與製作，他坦言，孩子平時很少接觸傳統手藝，親手完成的漆扇既美觀又獨特，能讓她直觀感受傳統佳節的文化底蘊，比單純過節更有記憶點。談及兩岸中秋習俗，劉家麟提到，台灣過中秋多以烤肉團聚為主，這次活動不僅讓孩子玩得盡興，更讓家人在武漢感受家的氛圍。



力翰教育集團台灣教師於興宇與武漢妻子段然一同參與活動。他回憶道：“2017年，為了和當時的女朋友、如今的妻子組建家庭，我從青島追隨她回到武漢，至今已定居近8年。”於興宇說，武漢的生活與台灣差異不大，武漢人的“豪爽大氣”讓他感覺親切，“台灣中秋常見烤肉習俗，今天看到現場的烤肉區，瞬間有了家的感覺。不管兩岸習俗細節如何不同，‘團圓’的核心始終一致，能和這麼多台灣小夥伴聚在一起，格外開心。”



