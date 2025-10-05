中評鏡頭：新疆駐京辦美食　解鎖最地道風味

今年是新疆維吾爾自治區成立70週年（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月5日電（記者 郭至君）北京作為中國的首都匯聚了無數美食，各個國家、各個省市的地道餐廳和小館，總讓食客垂涎欲滴。而駐京辦，這個看似嚴肅的機構名，實則是美食探索者的天堂，不少“北漂”為了想念的那一口家鄉味，特意尋到駐京辦的餐廳，大快朵頤。現在越來越多的“老饕”也不再追求所謂的“星級”裝點，而是更看重餐廳的獨特風味與品質，他們心中的理想之選，往往是那些低調而自信的“駐京辦”餐廳。



駐京辦並非現代獨創。早在唐宋時期，就已有類似機構，負責傳遞政令、聯絡朝野。民國初期，各省大員於北京、南京設立辦事處，探聽消息、爭取資源，“駐京辦”這一名稱逐漸定型。新中國成立後，為適應計劃經濟體制、提升政策溝通效率，駐京辦重新登上歷史舞台。現在的駐京辦帶來的地方美食、特色產品，豐富了都市生活，也滿足了都市人多樣味蕾的需求。



中評社記者日前來到位於北京市西城區的新疆大廈，這裡有一家每天都要排隊等位的新疆菜餐廳，記者到的時候不過上午11點多，餐廳門口已經需要拿號，不算大的店面坐滿了食客，有些甚至是從北京近郊慕名開車而來，只為嘗一口最正宗的新疆菜，手抓飯、紅柳羊肉串、大盤雞、饢烤肉、自製酸奶、杏皮茶等等新疆美食應有盡有，領位人員也穿著新疆的民族服飾熱情招呼。



今年是新疆維吾爾自治區成立70週年，新疆大廈所在的院落裡也裝點得很喜人。吃完飯，還可以參觀饢博物館、和田玉博物館，並且在貿易公司駐點挑選從新疆直運來的土牛奶、酸奶疙瘩以及各類水果，大飽口福。探索“駐京辦”的美食世界，解鎖中國最地道的風味。

