9月29日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆29日下午主持例行記者會。這場記者會上，超過半數問題都與台灣相關，郭嘉昆嚴正重申中方在台灣問題上的立場。他指出，聯合國官方文件對台灣唯一稱謂是“中國台灣省”。中國人民實現國家統一的正義事業不可阻擋，國際社會堅持一個中國的格局不可撼動。以下是記者會全文：



新華社記者：在第80屆聯合國大會召開之際，美國國會一些議員發表聲明，妄稱中國大陸長期以來歪曲聯大第2758號決議內涵，試圖將決議與一個中國原則掛鈎進而在聯合國內部孤立台灣，呼籲國際社會支持台灣當局有意義地參與聯合國及其下設機構。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的台灣和澎湖列島歸還中國，構成了戰後國際秩序的重要組成部分。正是基於“台灣是中國領土”這一事實和前提，1971年，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的一切合法權利。這一決議鄭重確認了世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，不存在“兩個中國”、“一中一台”。



聯大第2758號決議是一份“活的文件”，不僅確立了“鐵規矩”，也是維護當前國際秩序的“硬道理”。任何挑戰聯大第2758號決議的言行都是妄圖動搖戰後國際秩序的根基，干涉中國內政，結局只能是一敗塗地。



從歷史上看，在聯大審議第2758號決議過程中，個別國家曾拋出所謂“雙重代表權”提案，妄圖製造“兩個中國”、“一中一台”，但沒有得逞、淪為廢案。當年辦不到的事，當下更絕無可能。

