外交部答中評：促有關國家切實落實一中原則

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）台灣當局近期派員以不同名義和身份竄訪有關國家。外交部發言人郭嘉昆29日下午在例行記者會上就此回答中評社記者提問時指出，賴清德當局打著經貿、科技、文化等幌子，或以所謂私人身份、非官方身份竄訪有關國家，大肆散播“台獨”分裂謊言謬論，極力誘拉外部勢力為其謀“獨”惡行壯膽，妄圖通過自吹自擂掩蓋施政無能的窘境。這些拙劣的表演只會讓國際社會再次看清其醜陋嘴臉、險惡用心和卑劣手段，無法改變台灣是中國一部分的事實，無法撼動國際社會堅持一個中國原則的基本格局。



郭嘉昆強調，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。一個中國原則是中國與所有國家建立和發展外交關係的前提和基礎。個別西方政客出於一己私利，執意與台進行官方交往，勢必影響雙邊互信和互利合作。我們敦促有關國家遵守對華政治承諾，切實將堅持一個中國原則落到實處，約束有關政客與“台獨”分裂分子劃清界限，不要執意站在14億多中國人民的對立面。



郭嘉昆指出，中國人民實現國家統一的正義事業不可阻擋，國際社會堅持一個中國的格局不可撼動。任何妄圖挑戰一個中國原則、挑戰國際法治和國際秩序的行徑，必將遭到全體中國人民和所有熱愛和平、支持正義的各國人民的共同反對。